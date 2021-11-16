Afyonkarahisar'da sahte içki nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan bir kişinin sahte alkol tüketmesi sonucu evinde ölü olarak bulunmasının ardından ilçede 2 kişinin daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kendisinden son 2 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki Ercan Üstündağ isimli şahıs için harekete geçen polis ekipleri Şıhlar Mahallesi, Kardöven Sokak'taki evine giderek arama yapmak istedi.
Kapının açılmaması üzerine şahsın babasının yardımı ile kapıyı açan polis ekipleri Ercan Üstündağ’ın yerde yüz üstü yatar vaziyette bulunan cansız bedeniyle karşılaştı.
Ercan Üstündağ’ın sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.
2 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
Ercan Üstündağ’ın ardından ilçede dün de Muharrem Sınık (51) ve Basri Çamlı (64) isimli şahısların da sahte alkol kullanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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