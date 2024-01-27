Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 13:07
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 190 gram esrar, 4 kurusıkı tabanca, 12 cep telefonu ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, A.İ.Y., T.Y., M.U. ile M.B. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


afyonkarahisar haberleri uyuşturucu haberleri uyuşturucu operasyonu haberleri

İlgili Haberler

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
TIR'dan uyuşturucu çıktı: Sürücü gözaltında

TIR'dan uyuşturucu çıktı: Sürücü gözaltında

En Çok Okunan Haberler