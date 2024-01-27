Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 190 gram esrar, 4 kurusıkı tabanca, 12 cep telefonu ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda, A.İ.Y., T.Y., M.U. ile M.B. gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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