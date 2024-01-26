TIR'dan uyuşturucu çıktı: Sürücü gözaltında

Aydın’da durdurulan TIR'da valiz içerisinde 12 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi. TIR'ın sürücüsü Ferat Eroğlu (54) gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 19:37
TIR'dan uyuşturucu çıktı: Sürücü gözaltında
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente yüksek miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Dün saat 22.30 sıralarından Aydın-Muğla karayolu Ovaeymir Mahallesi yakınlarında şüpheli TIR, polis ekipleri tarafından durduruldu. 

Otomobilde yapılan aramalarda 7 parça halinde valiz içerisinde 12 kilogram 660 gram metamfetamin ele geçirildi. 

Şüpheli Ferat Eroğlu ise gözaltına alındı. Sürücü Eroğlu işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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