Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Toplanan delillerin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı haklarında yapılan adli işlemin ardından salıverildi. Gözaltına alınan S.Ö., E.C.E. ile Ş.M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan S.Ö. ile E.C.E., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #Emniyet #Operasyon #uyuşturucu #afyonkarahisar
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