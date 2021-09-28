Afyonkarahisar'da yük treni, kamyonete çarptı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı. Kazada kamyonet şoförü Ahmet Başpınar yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında eski Afyon yolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Denizli'den Afyonkarahisar'a yük taşıyan makinist Yasin Ayatan yönetimindeki tren hemzemin geçitten geçmekte olan Ahmet Başpınar yönetimindeki ekmek servisi yapan kamyonete çarptı.
Kazanın şiddetiyle savrularak yan yatan kamyonetteki şoför Ahmet Başpınar yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Ahmet Başpınar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, yük treni, makinistin ifadesi sonrası yoluna devam etti.
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