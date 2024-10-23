Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi girişinde yaşanan zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:48

Çay ilçesi girişinde 2 tır, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

AYRINTILAR GELECEK...


Etiketler: #afyonkarahisar

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