Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:48

Güncelleme: 23.10.2024 - 11:04

Çay ilçesi girişinde 2 tır, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

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