Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi girişinde yaşanan zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
Çay ilçesi girişinde 2 tır, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Olay yerine polis ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.
AYRINTILAR GELECEK...
Etiketler: #afyonkarahisar
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