Ağabeyi öğretmenleri dövmüştü: O kadın öğretmen hakkında karar verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ağabeyi iki meslektaşını darbeden kadın öğretmen açığa alındı.

Ağabeyi öğretmenleri dövmüştü: O kadın öğretmen hakkında karar verildi
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AA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 17:42

Camili Akarca Ortaokulunda 28 Kasım'da yaşanan ve iki öğretmenin darbedildiği olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, ağabeyi aynı okulda görev yaptığı iki meslektaşını darbeden kadın öğretmen S.B.Ö. açığa alındı.

Öte yandan, gözaltına alınan S.B.Ö'nün ağabeyinin sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Camili Akarca Ortaokulunda görevli öğretmen S.B.Ö. ile başka bir öğretmen arasında ders programıyla ilgili tartışma çıktığı öne sürülmüştü.

S.B.Ö'nün durumu anlatması üzerine okula giden ağabeyi, kız kardeşinin tartıştığı öğretmen ile kavgayı ayırmak için araya giren başka bir öğretmeni darbetmişti. Olay, okulun güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.


Etiketler: #Adana

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