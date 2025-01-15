Ağabeyinin gelişini kutlamak isterken parmağından oldu

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde cezaevinden çıkan ağabeyinin gelişini kutlamak isteyen gencin, yaktığı havai fişeğin elinde patlaması sonucu parmağı koptu.

Ağabeyinin gelişini kutlamak isterken parmağından oldu
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İHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 00:27

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 51. Sokak’ta cezaevinden çıkan kişiyi ailesi coşkuyla karşıladı.

O sırada ismi öğrenilmeyen gencin, cezaevinden çıkan ağabeyini karşılamak isterken havai fişeğin elinde patlaması sonucu parmağı koptu.

Çevredekilerin yardımıyla kopan parmak bulunarak yaralıyla birlikte otomobille hastaneye götürüldü.


Etiketler: #diyarbakır #CEZAevi

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