Ağabeyinin gelişini kutlamak isterken parmağından oldu
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde cezaevinden çıkan ağabeyinin gelişini kutlamak isteyen gencin, yaktığı havai fişeğin elinde patlaması sonucu parmağı koptu.
Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 51. Sokak’ta cezaevinden çıkan kişiyi ailesi coşkuyla karşıladı.
O sırada ismi öğrenilmeyen gencin, cezaevinden çıkan ağabeyini karşılamak isterken havai fişeğin elinde patlaması sonucu parmağı koptu.
Çevredekilerin yardımıyla kopan parmak bulunarak yaralıyla birlikte otomobille hastaneye götürüldü.
Etiketler: #diyarbakır #CEZAevi
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