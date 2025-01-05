Komşusunu 'bal kabağı' ile öldürmüştü: Cezaevinde hayatını kaybetti
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, 93 yaşındaki komşusunu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevinde hayatını kaybetti.
İki ay önce ilçeye bağlı Konarı köyünde meydana gelen olayda Ayhan Aksoy (53) komşusu İbrahim Tuna’yı (93) bal kabağı ile öldürmüştü.
Jandarma ekiplerinin titiz çalışmalarıyla yakalanan Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"KALP KRİZİ" İDDİASI
Karabük T Tipi Kapalı cezaevinde kalp krizi geçiren Aksoy’un hayatını kaybettiği öğrenildi.
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