Ağaç budamaya gitmişti… Cesedi bahçede bulundu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden kişi, eve gecikince bahçeye giden yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 00:28
Ağaç budamaya gitmişti… Cesedi bahçede bulundu
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Olay, Hamidiye Mahallesi’nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde bahçe evindeki elma ağacını budamak için ikametinden ayrıldığı belirtilen 65 yaşındaki Lütfi K.’den iftar saatinin gelmesine rağmen haber alamayan ailesi, şahsı bahçeye geldiklerinde yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. 

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı muayenede Lütfi K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Lütfi K.’nin cansız bedeni cenaze nakil aracıyla Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri adreste şerit çekip inceleme yaparken, Lütfi K.’nın ağaçta budama yaparken çıktığı merdiven üzerinden yere düştüğü, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.


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