Ağaçın altından uyuşturucu hap ve esrar çıktı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 bin150 Adet Captagon hap, 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Ağaçın altından uyuşturucu hap ve esrar çıktı
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İHA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 15:27

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Reyhanlı İlçesi Zeytindalı Mahallesinde motosiklet ile bekleyen bir kişinin durumundan şüphelenildi. Şüphe üzerine şahsın motosikleti ile beklediği yere yaklaşık 2 metre mesafede bulunan ağaç ve çevresinde arama yapıldı.

Yapılan aramada ağaç altına gizlenmiş vaziyette 9 bin 150 Adet Captagon hap, 2 kilo 450 gram reçine Esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #uyuşturucu

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