Ağaçtan düşen 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde ağaçtan demir korkulukların üzerine düşen 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 14:59
Ağaçtan düşen 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Olay, Cide ilçesi İlyasbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Hacer Gürsu, tırmandığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Demir korkulukların üzerine düşen Gürsu, hayatını kaybetti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hacer Gürsu’nun cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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