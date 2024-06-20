Asansörden 75 kat düşen kadın nasıl hayatta kaldı?

Yayınlanma: 20.06.2024 - 15:22

Güncelleme: 20.06.2024 - 15:22

ABD’nin New York eyaletinde, 2. Dünya Savaşı yıllarında, 28 Temmuz 1945'te trajik bir kaza meydana geldi. Bir bombardıman uçağı yoğun sis nedeniyle yanlışlıkla Empire State Binası'na çarptı. Olayda 14 kişi hayatını kaybetti.

Kazadan sağ kurtulanlardan biri olan Betty Lou Oliver'ın hikayesi olaydan 80 yıl sonra bile insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Oliver, o gün önce yangından kurtuldu, ardından düşen bir asansörden sağ çıktı ve iki kez ölümü atlatmayı başardı.

DÜNYANIN EN UZUN BİNASINA ÇARPAN UÇAK

Yoğun sis nedeniyle iniş yapmakta zorlanan pilot, rotasını değiştirmişti. Saat 9.40'ta o zamanlar dünyanın en yüksek binası kabul edilen Empire State Binası’nın 78. ve 80. katları arasına çarptı. Uçaktaki üç kişi ve binadaki 11 kişi öldü. Çıkan yangın tüm binaya yayıldı ve 40 dakika içinde söndürüldü; bu olay, tarihe itfaiyeciler tarafından kontrol altına alınan en yüksek yangın olarak geçti.

Betty Lou Oliver, o sırada 20 yaşındaydı ve binada asansör operatörü olarak çalışıyordu. Uçak çarptığında asansör sabitti ve 80. kattaydı. Çarpışma o kadar güçlüydü ki onu asansörden dışarı fırlattı ve yangının yayılmasıyla birlikte vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

75 KAT AŞAĞI DÜŞTÜ

İlk yardım görevlileri tarafından kendisine ulaşıldığında, başka bir asansöre bindirilmiş ve asansör zemin kata doğru gönderilmişti. Kimsenin kabloların hasar gördüğünden haberi yoktu. Asansör hareket etmeye başladığında kablo koptu ve asansör 75 kat aşağıya düştü.

Yangından kurtulan Oliver'ın bilinci tamamen yerindeydi. Zor durumdaki kadın kurtulduktan sonra, asansörle birlikte hızla düştüğünü hissettiğini ve havada kalmamak için yanlara tutunmak zorunda kaldığını söyledi.

OLİVER’İ NE HAYATTA TUTTU?

O gün muhtemelen iki şey onun hayatını kurtardı. Birincisi, dar şafttaki hava basıncının bodruma doğru hızla inen asansörü yavaşlatmasıydı, asansör ayrıca şaftın dibindeki bir yağ tamponuna çarptı ve darbe hafifledi.

İkinci olarak, bodrumda biriken kablolar da darbeyi hafifletmeye yardımcı olduğu düşünüldü. Belki de Oliver, yanlardan tutunduğu için yatar vaziyette kalmış ve çarpmanın etkilerini vücuduna daha iyi yaymıştı. Ancak, elbette kazadan yara almadan kurtulamadı; leğen kemiğinde, sırtında ve boynunda çok sayıda kırık oluştu.

Betty Lou Oliver, kazadan birkaç ay sonra tamamen iyileşti ve 54 yıl daha yaşadı.