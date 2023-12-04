Erzurum'da kaçak sigara operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bin 400 adet kaçak sigara ele geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 09:51
Erzurum'da kaçak sigara operasyonu
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Erzurum'da polis ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 400 adet kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; 29.11.2023 günü Horasan ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan ve S.B, E.B ve A.E.T’nin içerisinde bulunduğu 25 *** plakalı araçta yapılan aramada 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan S.B, E.B ve A.E.T isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.” denildi.


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