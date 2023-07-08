Ağrı’da gölete düşen çocuk hayatını kaybetti
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde amcası ile birlikte çobanlık yapan İran uyruklu 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde saat 17.45 sıralarında meydana gelen olayda, Murat Kanyonları mevkiinde amcası ile birlikte koyun otlatan 12 yaşındaki İran uyruklu Arsalan Doudkanlou, iddiaya göre, Murat Nehri üzerinde kurulan kum ocağında işlenmek üzere çıkarılan kum nedeniyle oluşan gölete düşen koyununu kurtarmaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek kendisi de düştü.
Bir süre suda çırpınan çocuğu fark eden çevredekiler, çocuğu kendi imkanları ile kurtaramayınca durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, polis, itfaiye, AfAD, sağlık ekipleri ve vatandaşlar gözden kaybolan çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı.
KURTARILAMADI
Yapılan çalışmalar sonuç vermeyince Van’dan gelen Polis Su Arama Kurtarma ekibi, yaklaşık 4 saat sonra İran uyruklu çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı.
Çocuğun cansız bendeni otopsi yapılmak üzere Ağrı eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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