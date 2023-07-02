Serinlemek için girdiği gölette kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı!

Gaziantep Şahinbey'de serinlemek için girdiği gölette kaybolan 18 yaşındaki Muhammet Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı.

AA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 10:32
Serinlemek için girdiği gölette kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı!
Abone Ol google-news

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi'ndeki Alleben Göleti Piknik Alanı'na ailesiyle piknik yapmak için giden ve serinlemek için girdiği gölette kaybolan Suriyeli uyruklu Muhammet Yusuf'u (18) arama çalışması tamamlandı.

Yusuf'un cansız bedeni Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamların katıldığı 10 saatlik çalışmanın ardından bulundu.

Cenaze otopsi işlemleri için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

 


cansız beden gölet gaziantep serinlemek boğulma

İlgili Haberler

16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Batman Çayı’nda boğuldu!

16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Batman Çayı’nda boğuldu!
Serinlemek için baraj gölüne giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu!

Serinlemek için baraj gölüne giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu!
17 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Sapanca Gölü’nde boğuldu

17 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Sapanca Gölü’nde boğuldu

En Çok Okunan Haberler