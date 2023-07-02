Serinlemek için girdiği gölette kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı!
Gaziantep Şahinbey'de serinlemek için girdiği gölette kaybolan 18 yaşındaki Muhammet Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi'ndeki Alleben Göleti Piknik Alanı'na ailesiyle piknik yapmak için giden ve serinlemek için girdiği gölette kaybolan Suriyeli uyruklu Muhammet Yusuf'u (18) arama çalışması tamamlandı.
Yusuf'un cansız bedeni Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamların katıldığı 10 saatlik çalışmanın ardından bulundu.
Cenaze otopsi işlemleri için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama
- İBB'den milyonlara sevindiren haber
- Sözcü TV'den 'Fatih Portakal' açıklaması
- Naci Görür'den açıklama: İki fay hattını işaret etti!
- Katliam gibi kaza: 51 ölü
- FIFA'dan devrim niteliğinde karar!
- Erdoğan'a karşı hamle
- Fransız ekibi, milli kaleciyi istiyor!
- Bakanlıktan İzBB'ye 5 milyonluk ceza
- Canlı yayında 'Fransızca' tavsiyesi şaşırttı