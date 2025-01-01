Ağrı'da ilginç manzaralar... Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı

Yayınlanma: 01.01.2025 - 11:42

Güncelleme: 01.01.2025 - 11:42

Ağrı’da gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, bölge halkına zorlu anlar yaşatıyor. Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri’nde buz kütleleri akmaya başladı. Sisle kaplanan şehir ve buz tutmuş nehir, dronla görüntülenerek dikkat çekici manzaralar oluşturdu.

Ağrılı Rıza Boğa, bölgenin eski kışlarına kıyasla daha az sert geçtiğini söyledi. Boğa, "Eskiden kar ve kuru soğuk daha fazla hissedilirdi. Şimdi sıfırın altında 15 derece ama eskisi kadar keskin bir soğuk yok. Doğu’nun en soğuk yeri yine Ağrı, Murat Nehri buz tutmaya başladı" dedi.