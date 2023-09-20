Ağrı’da kahreden olay: Yeni aldığı otomobille bahçeye girmek isterken annesini ezdi
Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Tazekent köyünde yaşayan E.Y., yeni aldığı otomobille evin bahçesine girerken yanlışlıkla annesini ezdi. Anne H.Y., olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, saat 13.00 sularında meydana gelen olayda, 36 yaşındaki E.Y, yeni aldığı otomobiliyle Diyadin ilçesinden yaşadığı Tazekent köyüne geldi. E.Y. aracıyla evin bahçesine gireceği sırada kendisini karşılamak için arabasının önüne aniden çıkan annesi H.Y’yi görünce panikledi. Panik halinde yanlışlıkla fren yerine gaza basan E.Y., annesine çarptı.
Çarpmanın etkisi ile aracın altında kalan anne H.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
H.Y.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sürücü E.Y., gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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