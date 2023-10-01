Ağrı'da kamyon ile otomobil çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada Osman Yıldız (47) ile Taliha Yıldız (43) hayatını kaybetti, Yusuf Çınar (8) ile Ahsen Yıldız (21) yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 10:32
Ağrı'da kamyon ile otomobil çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, saat 07.00 sıralarında Ağrı-Van kara yolu Hamur ilçesi rampasında meydana geldi. Osman Yıldız idaresindeki 07 AHJ 129 plakalı otomobil ile Mesut Güldan idaresindeki 47 AAP 816 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Kazada otomobil sürücüsü Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Taliha Yıldız ile Yusuf Çınar Yıldız ve Ahsen Yıldız yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Taliha Yıldız, hastanede kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Player Alanı
Ağrı

İlgili Haberler

Tekirdağ’da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

Tekirdağ’da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı
Küçükçekmece'de kamyonet devrildi! Yol trafiğe kapandı

Küçükçekmece'de kamyonet devrildi! Yol trafiğe kapandı
Hafriyat kamyonu uçuruma devrildi: 2 ölü

Hafriyat kamyonu uçuruma devrildi: 2 ölü

En Çok Okunan Haberler