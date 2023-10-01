Ağrı'da kamyon ile otomobil çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı
Ağrı'nın Hamur ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada Osman Yıldız (47) ile Taliha Yıldız (43) hayatını kaybetti, Yusuf Çınar (8) ile Ahsen Yıldız (21) yaralandı.
Feci kaza, saat 07.00 sıralarında Ağrı-Van kara yolu Hamur ilçesi rampasında meydana geldi. Osman Yıldız idaresindeki 07 AHJ 129 plakalı otomobil ile Mesut Güldan idaresindeki 47 AAP 816 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı.
İKİ KİŞİ ÖLDÜ
Kazada otomobil sürücüsü Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Taliha Yıldız ile Yusuf Çınar Yıldız ve Ahsen Yıldız yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Taliha Yıldız, hastanede kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
- Yargıdan 'Ali Fuat Taşkesenlioğlu' kararı
- İsmail Hakkı Erdem cezaevinde 'intihar' etti
- DEVA Partisi kararını açıkladı!
- Soylu'nun trolleri 'aklını başına al' dedi
- Gizem Örge'den Daniele Santarelli itirafı
- Doğalgaza zam geldi!
- Muhittin Böcek'in o açıklaması tepki çekti
- Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi yine es geçti