Ağrı'da seçimi kim kazandı? Ağrı başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Ağrı yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:36

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:36

Ağrılılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Ağrı'da seçimi hangi aday kazandı?

AĞRI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Erkan Bulut, AKP'den Mehmet Salih Aydın, İYİ Parti'den Metin Aydemir, Zafer Partisi'nden Beycan Tanırğan, Yeniden Refah Partisi'nden Mehmetşafi Erim ve DEM Parti'den ise Hazal Aras başkan adayı olarak aday gösterildi.

AĞRI'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Ağrı'da "Burcu Köksal, Hüseyin Ceylan Uluçay, Alper Yağcı ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Ağrı 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.