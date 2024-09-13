Ağrı’da yaralı Balıkçıl Kuşu, jandarma tarafından kurtarıldı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde yaralı halde bulunan bir Balıkçıl Kuşu kurtardı. Hayvan, tedavi edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

Ağrı’da yaralı Balıkçıl Kuşu, jandarma tarafından kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:26

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi,’nin yaptığı açıklamada, Doğubayazıt ilçesinde düzenli olarak devriye faaliyetleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu faaliyetler sırasında bitkin halde bulunan yaralı bir Balıkçıl Kuşu’na rastlandığı ve hayvanın derhal müdahale edilerek durumunun stabilize edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Yaralı Balıkçıl Kuşu, gerekli ilk müdahalenin ardından tedavi edilmesi amacıyla Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Ekiplerimiz, yaban hayatının korunması için çalışmalarına aralıksız devam edecektir." denildi.


Etiketler: #hint balıkçıl kuşu #Jandarma

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