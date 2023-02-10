Tarkan'dan Haluk Levent'e destek: 'Yanındayım!'
Ünlü sanatçı Tarkan, iktidara yakın isimler ve medya organları tarafından sistematik olarak hedef alınmaya başlanan AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent'e destek verdi. "AFAD da bizim AHBAP da" diyen Tarkan, Levent'e "Yanındayım" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi
derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde
yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.
Bu süreçte, AFAD ekiplerinin koordine olamadığı ve bazı
bölgelere yardımların ya hiç gidemediği ya da geç gittiği eleştirileri de
gündem oldu.
LEVENT VE EKİBİNE SALDIRILAR BAŞLADI
Depremin ilk anlarından bu yana, sanatçı ve AHBAP Derneği
kurucusu Haluk Levent de ekibiyle depremzedelerin yardımı için seferber oldu.
Yıkımın hafifletilmesi ve depremzedelere yardımın daha hızlı
ulaştırılması için kampanya başlatan Levent’e iktidara yakın kesim tarafından
ise saldırılar başladı.
TARKAN’DAN DESTEK
Son olarak ünlü sanatçı Tarkan, saldırıların odağında olan
Haluk Levent ve ekibine destek verdi. Sosyal medyadan Haluk Levent’i
etiketleyerek bir paylaşımda bulunan Tarkan, “AFAD da bizim AHBAP da!
Yanındayım” dedi.
Tarkan’ın paylaşımı şu şekilde:
NE OLMUŞTU?
Levent, sosyal medyada AFAD ve AHBAP’ın yarıştırılmasına,
karşı karşıya getirilmesine tepki göstermişti.
“Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit
istiyorum” diyen Levent, “Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! Afad
da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! Afad da bizim Ahbap da!” ifadelerini
kullanmıştı.
Levent, mesajında şu ifadelere yer vermişti:
“Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! Afad da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! Afad da bizim Ahbap da!”
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