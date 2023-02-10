Tarkan'dan Haluk Levent'e destek: 'Yanındayım!'

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 14:29

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 14:29

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Bu süreçte, AFAD ekiplerinin koordine olamadığı ve bazı bölgelere yardımların ya hiç gidemediği ya da geç gittiği eleştirileri de gündem oldu.

LEVENT VE EKİBİNE SALDIRILAR BAŞLADI

Depremin ilk anlarından bu yana, sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent de ekibiyle depremzedelerin yardımı için seferber oldu.

Yıkımın hafifletilmesi ve depremzedelere yardımın daha hızlı ulaştırılması için kampanya başlatan Levent’e iktidara yakın kesim tarafından ise saldırılar başladı.

TARKAN’DAN DESTEK

Son olarak ünlü sanatçı Tarkan, saldırıların odağında olan Haluk Levent ve ekibine destek verdi. Sosyal medyadan Haluk Levent’i etiketleyerek bir paylaşımda bulunan Tarkan, “AFAD da bizim AHBAP da! Yanındayım” dedi.

Tarkan’ın paylaşımı şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

Levent, sosyal medyada AFAD ve AHBAP’ın yarıştırılmasına, karşı karşıya getirilmesine tepki göstermişti.

“Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum” diyen Levent, “Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! Afad da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! Afad da bizim Ahbap da!” ifadelerini kullanmıştı.

Levent, mesajında şu ifadelere yer vermişti:

“Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! Afad da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! Afad da bizim Ahbap da!”