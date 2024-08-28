Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı! Diyarbakır İl Jandarma Komutanı: 'Sonuca çok yaklaştık'

21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmaları süren 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım açıklamada bulundu. Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt aldına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" açıklamasında bulundu. Öte yandan soruşturmada ilk kez bir kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 12:11
Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı! Diyarbakır İl Jandarma Komutanı: 'Sonuca çok yaklaştık'
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Türkiye’nin gözü Diyarbakır’da… Narin Güran için endişeli bekleyiş devam ediyor.

Bağlar ilçesi kırsalına bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan Güran ailesinin 8 yaşındaki kızları Narin, 21 Ağustos’ta Kuran kursuna gitti. Küçük çocuğu bir daha gören olmadı. Kayıp Narin’i bulmak için özel ekip kuruldu.

Dalgıçlar sulama kanalı, dere ve sazlıkta çalışma yaparken diğer ekipler de kayalıklar, tarlalar, boş evler, ahırların yanı sıra yeraltı görüntüleme cihazlarıyla saman yığınlarını da taradı. Ancak bir haftadır devam eden arama çalışmaları sonuç vermedi.

KOMUTANDAN FLAŞ ‘NARİN’ AÇIKLAMASI

Son olarak 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmaları süren 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım açıklamada bulundu.

Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt aldına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" diye konuştu.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan arama çalışmalarının 8. gününde, bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor.


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