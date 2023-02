Ahmet Davutoğlu'ndan yetkililere kritik uyarı: Seçim öncesi inşaat görüntüsü vermek için...

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 22:35

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 22:35

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından sosyal medya hesabından bu akşam bir video paylaştı. Davutoğlu, paylaşımında; “Üç önemli gerekçeyle enkaz kaldırma çalışmalarına hemen başlamayın! Hala enkaz altında canlı vatandaşlarımız olabilir. Cenazelerin vücut bütünlüğü bozulmadan ailelere teslim edilmeli. Sorumluların ceza almasını sağlayacak deliller ortadan kaybolmamalı” açıklamasını yaptı.

Davutoğlu, ilk depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi ile depremin yıkıma neden olduğu illerden Kilis’te arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanarak enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı yönündeki haberlere ilişkin kış şartları dolayısıyla insan metabolizması yavaş çalıştığı için halen göçük altında canlı insan olabileceği değerlendirmesini yaparak çalışmaların sonlandırılmaması gerektiğini söyledi.

"HER BİR ENKAZDAN TİTİZLİKLE ÖRNEKLER ALINMALI"

Davutoğlu, videoda şu değerlendirmeleri yaptı:

“Hala göçük altında canlı olma ihtimali göz önünde bulundurularak bu konuda kesin bir kanaat oluşana kadar asla enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmamalı ve arama kurtarma faaliyetleri sona erdirilmemeli.

Canlı olarak enkaz altında kimsenin kalmadığına emin olunsa bile her bir cenaze mukaddestir. Sizler için, kamuoyu için, dünya için sayılardan ibaret olan cenaze sayısı o cenaze sahipleri için her biri bir alem kadar değerlidir. Cenazelerimiz kutsaldır. Enkaz kaldırırken bunların herhangi bir zarar görmeden herhangi bir şekilde ailelerine teslim edilebilmesi için de arama kurtarma çalışmalarının devam etmesi şarttır.

Enkaz kaldırma çalışma esnasında ileride başlayacak aktif süreçleri etkileyecek şekilde herhangi bir ihmal söz konusu olmamalıdır. Her bir enkazdan titizlikle örnekler alınmalı ve hukuki bakımdan sorumluluk taşıyanlar mutlaka cezalandırılmalıdır.”

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenen Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Enkazların altında canlı çıkma ihtimali varken cenazelerimiz mukaddes bir emanet olarak çıkarılması gerekirken bir an önce seçim öncesi inşaat görüntüsü vermek için acele etmeyin. Tek bir can bile bir alemdir. Her bir insan bir alemdir inancımıza göre. Tek bir kişinin olabileceği ihtimalini gözeterek enkaz kaldırma çalışmalarına başlamayın. Arama kurtarma faaliyetlerine son vermeyin.”