Son depremler! 11 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Dün gece deprem oldu mu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Haziran 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 11 Haziran 2023 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 10:19
Son depremler! 11 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Dün gece deprem oldu mu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, son dakika depremler, deprem mi oldu gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Haziran'da meydana gelen depremler...

11 HAZİRAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.       

Adana'da saat 7.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.      

11 HAZİRAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

2023.06.11 09:33:49  37.9507   36.3497        7.5      -.-  1.8  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2023.06.11 09:30:46  37.7343   27.1518       18.4      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2023.06.11 09:24:14  38.4863   37.5595        5.7      -.-  1.5  -.-   AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)                      

2023.06.11 09:20:56  38.4592   37.5285        5.0      -.-  2.3  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          

2023.06.11 09:09:20  38.2955   38.6063        6.2      -.-  2.2  -.-   PELITLI-(MALATYA)                                 

2023.06.11 09:03:20  37.7512   27.1247        6.8      -.-  2.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2023.06.11 09:01:37  37.9027   36.2420        5.9      -.-  2.2  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2023.06.11 08:54:48  37.1235   28.4762       10.6      -.-  2.3  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                              

2023.06.11 08:45:50  40.3932   27.3098        7.3      -.-  1.0  -.-   KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)                         

2023.06.11 08:41:25  37.1150   28.5017        5.0      -.-  1.6  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                              

2023.06.11 08:13:21  37.7563   27.1232       10.2      -.-  2.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2023.06.11 08:11:38  38.0317   37.6615        3.4      -.-  1.9  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

2023.06.11 08:08:02  37.7690   27.1542        8.8      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2023.06.11 08:03:45  37.7573   27.1283        5.4      -.-  2.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2023.06.11 07:47:12  37.9005   36.2682        5.0      -.-  3.9  3.9   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2023.06.11 07:42:00  37.7535   27.1283       13.4      -.-  4.3  4.2   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2023.06.11 07:08:06  37.0995   28.4622       11.9      -.-  2.1  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               

2023.06.11 07:02:39  38.2517   38.6113        7.6      -.-  2.0  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     

2023.06.11 06:14:07  37.4805   38.6587        6.5      -.-  2.6  -.-   YEMISLI-(SANLIURFA)                               

2023.06.11 06:01:00  38.0818   37.4813        9.3      -.-  1.9  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2023.06.11 05:46:24  37.8473   36.2505        2.9      -.-  1.5  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2023.06.11 05:31:30  36.3348   35.9055        5.4      -.-  0.9  -.-   AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)                         

2023.06.11 05:15:14  37.5515   37.2457        5.0      -.-  1.9  -.-   CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

2023.06.11 04:57:08  39.1295   40.2495        5.0      -.-  3.0  -.-   KOCADAYI-KARAKOCAN (ELAZIG)                       

2023.06.11 04:38:15  37.7913   36.3467        8.7      -.-  2.1  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.06.11 04:34:04  38.5875   37.3050        2.6      -.-  1.7  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        

2023.06.11 04:31:33  37.8358   36.2858        8.5      -.-  1.8  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2023.06.11 04:24:30  39.8952   39.5000        5.0      -.-  2.1  -.-   BINDAL-KELKIT (GUMUSHANE)                         

2023.06.11 04:20:10  38.4983   37.9490        5.2      -.-  1.4  -.-   DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA)                      

2023.06.11 04:18:22  38.4778   37.5408        4.8      -.-  2.1  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          

2023.06.11 04:12:18  37.7758   27.1290        5.4      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2023.06.11 04:09:08  36.1800   35.8393       13.1      -.-  1.5  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         

2023.06.11 03:29:05  36.2310   35.9675        7.0      -.-  1.3  -.-   CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)                       

2023.06.11 03:20:10  38.4605   37.5975        6.0      -.-  2.0  -.-   BALABAN-DARENDE (MALATYA)                         

2023.06.11 03:15:45  37.7563   27.1382       10.5      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2023.06.11 03:08:40  40.4343   27.3188        4.3      -.-  1.0  -.-   KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)                         

2023.06.11 03:06:16  35.3782   27.7390       12.2      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           

2023.06.11 03:05:40  36.2567   36.1412        7.4      -.-  1.5  -.-   EKINCI-(HATAY)                                    

2023.06.11 02:58:28  36.5958   36.4393        9.3      -.-  2.1  -.-   KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY)                      

2023.06.11 02:36:30  36.8140   36.4192        7.6      -.-  2.1  -.-   YUKARIKARAFAKILI-HASSA (HATAY)                    

2023.06.11 02:23:39  39.8395   39.0392        8.9      -.-  1.8  -.-   KEDEK-KEMAH (ERZINCAN)                            

2023.06.11 02:05:59  37.3700   39.2320        9.7      -.-  3.2  3.1   ALTINDAMLA-(SANLIURFA)                            

2023.06.11 01:48:21  37.8592   36.2558        3.5      -.-  1.7  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2023.06.11 01:47:47  35.2377   23.2578       20.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2023.06.11 01:30:15  40.4582   27.2908       15.4      -.-  1.8  -.-   KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)                         

2023.06.11 01:16:18  36.2518   36.0607        8.1      -.-  1.1  -.-   YAYLACIK-(HATAY)                                  

2023.06.11 01:01:47  37.1005   38.9020       18.6      -.-  1.2  -.-   KOPRULUK-(SANLIURFA)                              

2023.06.11 01:01:06  37.8693   36.5350       11.3      -.-  1.5  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           

2023.06.11 00:43:41  38.4195   37.2837        5.0      -.-  1.5  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.06.11 00:42:19  37.3375   38.3407        5.4      -.-  1.9  -.-   KILICOREN-BOZOVA (SANLIURFA)                      

2023.06.11 00:13:56  38.0998   37.7562        5.4      -.-  2.0  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                    


afad Kandilli

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