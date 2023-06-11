Son depremler! 11 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Dün gece deprem oldu mu?

Yayınlanma: 11.06.2023 - 10:19

Güncelleme: 11.06.2023 - 10:19

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, son dakika depremler, deprem mi oldu gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Haziran'da meydana gelen depremler...

11 HAZİRAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adana'da saat 7.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

11 HAZİRAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

2023.06.11 09:33:49 37.9507 36.3497 7.5 -.- 1.8 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.11 09:30:46 37.7343 27.1518 18.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.06.11 09:24:14 38.4863 37.5595 5.7 -.- 1.5 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)

2023.06.11 09:20:56 38.4592 37.5285 5.0 -.- 2.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

2023.06.11 09:09:20 38.2955 38.6063 6.2 -.- 2.2 -.- PELITLI-(MALATYA)

2023.06.11 09:03:20 37.7512 27.1247 6.8 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.06.11 09:01:37 37.9027 36.2420 5.9 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.11 08:54:48 37.1235 28.4762 10.6 -.- 2.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)

2023.06.11 08:45:50 40.3932 27.3098 7.3 -.- 1.0 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)

2023.06.11 08:41:25 37.1150 28.5017 5.0 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)

2023.06.11 08:13:21 37.7563 27.1232 10.2 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.06.11 08:11:38 38.0317 37.6615 3.4 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.06.11 08:08:02 37.7690 27.1542 8.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.06.11 08:03:45 37.7573 27.1283 5.4 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.06.11 07:47:12 37.9005 36.2682 5.0 -.- 3.9 3.9 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.11 07:42:00 37.7535 27.1283 13.4 -.- 4.3 4.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.06.11 07:08:06 37.0995 28.4622 11.9 -.- 2.1 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)

2023.06.11 07:02:39 38.2517 38.6113 7.6 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

2023.06.11 06:14:07 37.4805 38.6587 6.5 -.- 2.6 -.- YEMISLI-(SANLIURFA)

2023.06.11 06:01:00 38.0818 37.4813 9.3 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.11 05:46:24 37.8473 36.2505 2.9 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.11 05:31:30 36.3348 35.9055 5.4 -.- 0.9 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)

2023.06.11 05:15:14 37.5515 37.2457 5.0 -.- 1.9 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.06.11 04:57:08 39.1295 40.2495 5.0 -.- 3.0 -.- KOCADAYI-KARAKOCAN (ELAZIG)

2023.06.11 04:38:15 37.7913 36.3467 8.7 -.- 2.1 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.11 04:34:04 38.5875 37.3050 2.6 -.- 1.7 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)

2023.06.11 04:31:33 37.8358 36.2858 8.5 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.11 04:24:30 39.8952 39.5000 5.0 -.- 2.1 -.- BINDAL-KELKIT (GUMUSHANE)

2023.06.11 04:20:10 38.4983 37.9490 5.2 -.- 1.4 -.- DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA)

2023.06.11 04:18:22 38.4778 37.5408 4.8 -.- 2.1 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

2023.06.11 04:12:18 37.7758 27.1290 5.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.06.11 04:09:08 36.1800 35.8393 13.1 -.- 1.5 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)

2023.06.11 03:29:05 36.2310 35.9675 7.0 -.- 1.3 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)

2023.06.11 03:20:10 38.4605 37.5975 6.0 -.- 2.0 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)

2023.06.11 03:15:45 37.7563 27.1382 10.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.06.11 03:08:40 40.4343 27.3188 4.3 -.- 1.0 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)

2023.06.11 03:06:16 35.3782 27.7390 12.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2023.06.11 03:05:40 36.2567 36.1412 7.4 -.- 1.5 -.- EKINCI-(HATAY)

2023.06.11 02:58:28 36.5958 36.4393 9.3 -.- 2.1 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY)

2023.06.11 02:36:30 36.8140 36.4192 7.6 -.- 2.1 -.- YUKARIKARAFAKILI-HASSA (HATAY)

2023.06.11 02:23:39 39.8395 39.0392 8.9 -.- 1.8 -.- KEDEK-KEMAH (ERZINCAN)

2023.06.11 02:05:59 37.3700 39.2320 9.7 -.- 3.2 3.1 ALTINDAMLA-(SANLIURFA)

2023.06.11 01:48:21 37.8592 36.2558 3.5 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.11 01:47:47 35.2377 23.2578 20.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.06.11 01:30:15 40.4582 27.2908 15.4 -.- 1.8 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)

2023.06.11 01:16:18 36.2518 36.0607 8.1 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-(HATAY)

2023.06.11 01:01:47 37.1005 38.9020 18.6 -.- 1.2 -.- KOPRULUK-(SANLIURFA)

2023.06.11 01:01:06 37.8693 36.5350 11.3 -.- 1.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.06.11 00:43:41 38.4195 37.2837 5.0 -.- 1.5 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.11 00:42:19 37.3375 38.3407 5.4 -.- 1.9 -.- KILICOREN-BOZOVA (SANLIURFA)

2023.06.11 00:13:56 38.0998 37.7562 5.4 -.- 2.0 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)