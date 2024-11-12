Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne siper oldu: Motorcular şikayetçi oldu

Yayınlanma: 12.11.2024 - 20:16

Güncelleme: 12.11.2024 - 20:19

İstanbul Beyoğlu’nda dün gece meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: 10’ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in avukat torunu arkadaşıyla birlikte yürürken iddiaya göre motorcu grubu ikilinin yanından aşırı hızlı geçti.

UYARINCA TARTIŞMA ÇIKTI

Halktv’nin aktardığı habere göre, avukat Özgün Karahan bu duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Grupta bulunanlar motordan indi ve tartışma hızla büyüdü.

Avukat Karahan ruhsatlı silahına sarılınca gruplar arasındaki tartışma daha arttı. Bunun üzerine motorcular arkadaşlarına haber verdi. 6 kişi olan motorcu grup silah olmasına rağmen avukatın üzerine yürüdüler.

SEZER’İN TORUNU ARKADAŞININ ÖNÜNE SİPER OLDU

Ulaşılan görüntülere göre, Ahmet Necdet Sezer’in avukat torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu, silahlı meslektaşının önüne durarak siper oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Her iki grup ifadeleri alınmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

MOTORCULAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Avukat Karahan motorculardan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Motorcu gençlerin ise Karahan’dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Savcılık yaşanan olayla ilgili kovuşturmaya gerek görmediği öğrenildi.