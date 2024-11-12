Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne siper oldu: Motorcular şikayetçi oldu
Beyoğlu’nda dün gece yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında silah çeken kişinin önüne, yakın arkadaşı 10’ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu siper oldu. Motorcu gençlerin ise şikayetçi olduğu öğrenildi.
İstanbul Beyoğlu’nda dün gece meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: 10’ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in avukat torunu arkadaşıyla birlikte yürürken iddiaya göre motorcu grubu ikilinin yanından aşırı hızlı geçti.
UYARINCA TARTIŞMA ÇIKTI
Halktv’nin aktardığı habere göre, avukat Özgün Karahan bu duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Grupta bulunanlar motordan indi ve tartışma hızla büyüdü.
Avukat Karahan ruhsatlı silahına sarılınca gruplar arasındaki tartışma daha arttı. Bunun üzerine motorcular arkadaşlarına haber verdi. 6 kişi olan motorcu grup silah olmasına rağmen avukatın üzerine yürüdüler.
SEZER’İN TORUNU ARKADAŞININ ÖNÜNE SİPER OLDU
Ulaşılan görüntülere göre, Ahmet Necdet Sezer’in avukat torunu Sabiha Sezer Kısacıkoğlu, silahlı meslektaşının önüne durarak siper oldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Her iki grup ifadeleri alınmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
MOTORCULAR ŞİKAYETÇİ OLDU
Avukat Karahan motorculardan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Motorcu gençlerin ise Karahan’dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Savcılık yaşanan olayla ilgili kovuşturmaya gerek görmediği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- Elektrik sobası faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti!
- Ata’nın evinde düş kırıklığı