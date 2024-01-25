AİHM'in ilk Türk kadın yargıcıydı... Ayşe Işıl Karakaş hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 17:36

Güncelleme: 25.01.2024 - 17:36

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görev yapan ilk Türk yargıç olan Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş, 24 Ocak tarihinde 66 yaşında hayata veda etti.

AİHM'de 2008-2019 yılları arasında Türkiye'yi temsilen yargıçlık görevinde bulunan ilk kadın olan Karakaş, bir süre akademisyenlik de yapmıştı.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU!

Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş'ın cenaze töreni de belli oldu. Karakaş'ın cenazesinin yarın Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Hasdal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.