AİHM'in ilk Türk kadın yargıcıydı... Ayşe Işıl Karakaş hayatını kaybetti!

AİHM'de görev yapan ilk Türk kadın Yargıç Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş 66 yaşında hayatını kaybetti. Karakaş'ın cenazesi yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedilecek.

DHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 17:36
AİHM'in ilk Türk kadın yargıcıydı... Ayşe Işıl Karakaş hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görev yapan ilk Türk yargıç olan Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş, 24 Ocak tarihinde 66 yaşında hayata veda etti.

AİHM'de 2008-2019 yılları arasında Türkiye'yi temsilen yargıçlık görevinde bulunan ilk kadın olan Karakaş, bir süre akademisyenlik de yapmıştı.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU!

Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş'ın cenaze töreni de belli oldu. Karakaş'ın cenazesinin yarın Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Hasdal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. 


AİHM haberleri Ayşe Işıl Karakaş haberleri Cenaze haberleri Kadın haberleri yargıç haberleri

İlgili Haberler

Almanya'da bir sokağa Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'nin adı verildi

Almanya'da bir sokağa Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'nin adı verildi
Google Türkiye'nin ilk kadın gök bilimcisini Doodle yaptı

Google Türkiye'nin ilk kadın gök bilimcisini Doodle yaptı
Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

En Çok Okunan Haberler