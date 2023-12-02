Aile arasında çıkan kavgada kan aktı... 8 yaralı, 6 gözaltı!

Besni'de aile arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 22:41
Aile arasında çıkan kavgada kan aktı... 8 yaralı, 6 gözaltı!
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kargalı köyünde akşam saatlerinde bir kavga meydana geldi. 

İddiaya göre, kardeşler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa, Mehmet, Necmettin, Cebrail, Haci Vakkas, Yıldız, Hatice ve Nurgül Özgül yaralandı. 

HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Jandarma hastanede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.


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