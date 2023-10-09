Şanlıurfa'da 2 aile arasında kavga; 1 ölü, 12 yaralı

Şanlıurfa'da akraba 2 aile arasında çıkan tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopalı kavgada İbrahim Kurt (33) hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 15:57
Şanlıurfa'da 2 aile arasında kavga; 1 ölü, 12 yaralı
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Paşabağı Mahallesi'nde öğle saatlerinde; aralarında boşanma ve alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba 2 aile arasında tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Kurt, kurtarılamadı.

2 aracın da hasar aldığı olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan, sopa ve bıçak ile silah ele geçirildi.

Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


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