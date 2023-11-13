Ortalık savaş alanına döndü... Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Yağmur (27) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 07:32
Ortalık savaş alanına döndü... Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
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Mürşitpınar Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde; daha önceden aralarında husumet bulunan Yağmurlu ve Kütüs ailesi fertleri yolda karşılaştı.

İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 6 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İsmail Yağmurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

Öte yandan, kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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