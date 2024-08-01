Yayınlanma: 01.08.2024 - 22:19

Güncelleme: 01.08.2024 - 22:19

Aile Destek Ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağına dair son durum merak ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?

Bakanlık'tan yapılan açıklamada programın bir sene daha uzatılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ YATIRILDI

Bakan Göktaş: “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık”

Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 88,2 milyar TL destek sağladık” dedi.

Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini hatırlattı.

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTİ Mİ?

Aile Destek Ödemeleri 12 aylık bir program olarak başladı. Buna göre; Temmuz 2023 tarihinde başlayan ödemeler Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi.