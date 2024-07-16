Aile sağlığı merkezinde 3 doktor birbirine girdi!

Samsun’da bir aile sağlığı merkezinde 3 doktor arasında kavga çıktı. Yaşanan olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 16:37
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Atakum ilçesi Körfez Aile Sağlığı Merkezinde (ASM), Aile Hekimi Uzman Dr. S.M.T. ile aynı yerde görev yapan Dr. D.D. arasında kişisel problemlerden dolayı ilk olarak tartışma çıktı.

Akabinde olay yerine Dr. D.D.’nin eşi Dr. O.D.’nin gelmesiyle kavga ççıktı. Kavga eden doktorlar o sırada aile sağlığı merkezinde bulunan kişiler tarafından ayrıldı. Doktorlar sağlık kuruluşlarına giderek darp raporu aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattığını ve randevu konusunda bir sıkıntı olmadığını bildirdi. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.


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