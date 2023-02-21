Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 1286 çocuk ailesine teslim edildi

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:02

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 10:06

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından kurtarılan çocukların durumuna ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

"1838 ÇOCUĞUMUZ KAYIT ALTINA ALINMIŞTIR"

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, depremzede çocuklara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Enkaz altından çıkarılan, refakatçisi olmayan 1838 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1286 çocuk ailesine teslim edilmiş, 85 çocuğumuz tedavisinin ardından Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 467 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1625 çocuğumuz, kimliği henüz bilinmeyen 213 çocuğumuz bulunmaktadır."