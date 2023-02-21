Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 1286 çocuk ailesine teslim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan refakatçisi olmayan 1838 çocuğun kayıt altına alındığı, 213 çocuğun kimliğinin ise tespit edilemediği aktarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından kurtarılan çocukların durumuna ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.
"1838 ÇOCUĞUMUZ KAYIT ALTINA ALINMIŞTIR"
Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, depremzede çocuklara ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Enkaz altından çıkarılan, refakatçisi olmayan 1838 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1286 çocuk ailesine teslim edilmiş, 85 çocuğumuz tedavisinin ardından Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 467 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1625 çocuğumuz, kimliği henüz bilinmeyen 213 çocuğumuz bulunmaktadır."
Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1838 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır.— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 20, 2023
1286 çocuk ailesine teslim edilmiş, 85 çocuk kuruluş bakımına alınmıştır.
467 çocuğumuzun tedavi süreci takip edilmektedir.
Kimliği tespit edilen 1625, edilmeyen 213 çocuğumuz bulunmaktadır. pic.twitter.com/zRtBrgbwzR
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