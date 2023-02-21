Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 93 çocuk kuruluş bakımına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan refakatçisi olmayan 1858 çocuğun kayıt altına alındığı, 451 çocuğun ise tedavi sürecinin devam edildiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 18:00
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 93 çocuk kuruluş bakımına alındı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından kurtarılan ve tedavi altına alınan çocukların durumuna ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

'93 ÇOCUK KURULUŞ BAKIMINA ALINDI'

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapıln açıklamada, depremzede çocuklar hakkında şu ifadeler yer aldı: 

"Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1858 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. 1314 çocuk ailesine teslim edilmiş, 93 çocuk kuruluş bakımına alınmıştır. 451 çocuğumuzun tedavi süreci takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1645, edilmeyen 213 çocuğumuz bulunmaktadır."


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