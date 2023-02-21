Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 93 çocuk kuruluş bakımına alındı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 18:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 18:02

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından kurtarılan ve tedavi altına alınan çocukların durumuna ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

'93 ÇOCUK KURULUŞ BAKIMINA ALINDI'

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapıln açıklamada, depremzede çocuklar hakkında şu ifadeler yer aldı:

"Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1858 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. 1314 çocuk ailesine teslim edilmiş, 93 çocuk kuruluş bakımına alınmıştır. 451 çocuğumuzun tedavi süreci takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1645, edilmeyen 213 çocuğumuz bulunmaktadır."