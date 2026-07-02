Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Rojin Kabaiş açıklaması

Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Van Barosu'nun, baba Nizamettin Kabaiş ile dosya takibine ilişkin sağlıklı iletişim kurulamadığını gerekçe göstererek davadan çekilmesinin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürece ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"HUKUKİ DESTEK SÜRDÜRÜLECEK"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adli süreci ilk günden itibaren titizlikle takip ediyor.

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin adli süreci ilk günden itibaren yakından takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dava açılması halinde avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulunacak. Bakanlık, dava açılması halinde mahkemede ailenin yanında yer alarak hukuki desteğini sürdürecek."

VAN BAROSU NEDEN ÇEKİLDİ?

Olayın meydana geldiği ilk günden bu yana dava takip ekibiyle sürece dahil olan Van Barosu, baba Nizamettin Kabaiş'in içinde bulunduğu zorlu sürece dikkat çekerek dosyadan çekildiklerini kamuoyuna duyurmuştu.

Baro tarafından yapılan açıklamada, babanın verdiği adalet mücadelesindeki zorlukların ve aydınlatılmamış şüpheli ölümün yarattığı derin ruhsal yıpranmanın, sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini güçleştirdiği belirtilmişti.

Dosyanın hak kaybına uğramaması ve daha sağlıklı yürütülebilmesi adına özel vekaletname ile yetkilendirilmiş avukatlar olarak dosyadan çekilme kararı alındığı ifade edilmişti. Van Barosu, bu kararın adalet arayışından geri adım atmak anlamına gelmediğini, sürecin kamuoyu nezdinde takip edilmeye devam edileceğini de vurgulamıştı.