Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" açıklamasında bulundu. Başak Cengiz'e yönelik saldırı görüntülerini ise Anadolu Ajansı servis etmişti.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2021 Salı, 18:43
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Mimar Başak Cengiz'in evine yaptığı taziye ziyaretinde aile, Bakan Yanık'a saldırı görüntülerinin yayınlanmasına ve sızdırılmasına yönelik tepkilerini dile getirdi.

"BU ACIYI TEKRAR TEKRAR YAŞATMAYA HİÇ KİMSENİN HAKKI YOK"

Yanık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Başak kızımızın kederli ailesine bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. En başından beri takipçisi olduğumuz olayda hem kadına şiddetle hem de ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'de ne kadınlar ne de aileleri savunmasız değildir, aksini düşünenler adalet karşısında hesap verecektir"

Saldırı görüntülerine daha önce mahkeme tarafından erişim yasağı da getirilmişti.

GÖRÜNTÜLERİ ANADOLU AJANSI SERVİS ETMİŞTİ

Anadolu Ajansı, Başak Cengiz'e yönelik saldırıyla ilgili görüntülerini 11 Kasım günü servis etmiş ve tepkilere neden olmuştu. 

Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ Boz'un kaldırımda yürüyen Başak Cengiz’e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor. Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz’in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ Boz'un de saldırısını sürdürdüğü görülüyor.

Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen yurttaşların da Başak Cengiz’in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.


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