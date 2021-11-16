Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" açıklamasında bulundu. Başak Cengiz'e yönelik saldırı görüntülerini ise Anadolu Ajansı servis etmişti.
"BU ACIYI TEKRAR TEKRAR YAŞATMAYA HİÇ KİMSENİN HAKKI YOK"
Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.— Derya Yanık (@deryayanikashb) November 16, 2021
Başak kızımızın kederli ailesine bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok.
GÖRÜNTÜLERİ ANADOLU AJANSI SERVİS ETMİŞTİ
Anadolu Ajansı, Başak Cengiz'e yönelik saldırıyla ilgili görüntülerini 11 Kasım günü servis etmiş ve tepkilere neden olmuştu.
Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ Boz'un kaldırımda yürüyen Başak Cengiz’e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor. Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz’in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ Boz'un de saldırısını sürdürdüğü görülüyor.
Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen yurttaşların da Başak Cengiz’in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.
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