Soyer’den Örnekköy açıklaması: Bakanlık onay verdi

Yayınlanma: 13.07.2023 - 10:40

Güncelleme: 13.07.2023 - 10:40

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'ne Bakanlık tarafından onay geldiğini açıkladı.

“YIKIP, YENİDEN YAPACAZ”

Yapılan inşaatlar üzerinden çıkan iddialar sonrası yapılan incelemelerinin sonucu Twitter’dan paylaşan Tunç Soyer, “Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projemize Bakanlık tarafından olumlu rapor verildi. Rapor; belediyemizin titiz çalışmalarının en net kanıtıdır. Ancak akıllarda hiçbir tereddüt kalmaması ve yaratılan olumsuz algıyı tamamen ortadan kaldırmak için bir karar aldık. İnşaatını inisiyatifimizle durdurduğumuz 300 m2 alanı yıkıp yeniden yapacağız” diye konuştu.