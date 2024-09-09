Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Narin' açıklaması: 'Davaya müdahil olup hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin, "Bir çocuğa zarar vermek yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir suçtur. Bakanlık olarak davaya müdahil olup hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz. Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişiler en ağır şekilde cezalandırılacaklardır." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Narin' açıklaması: 'Davaya müdahil olup hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz'
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AA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 14:43

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Narin Güran'ın cenaze törenine katıldıktan sonra Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti. Yenigün, burada Narin Güran'ın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Yenigün, şunları söyledi:

"Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun. Narin'imizin acısı hepimizi derinden yaraladı. Yaşadığımız acının tarifi yok.

Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat takipçisi olduğu ve hepimizi sarsan bu elim olayda Narin evladımızın acı haberiyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, İl Müdürlüğü kanalıyla olaydan etkilenen çocuklar için sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık

Evlatlarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak en hassas olduğumuz konudur. Onları güvenli yarınlara taşımak, sevgi ve şefkatle büyümeleri için ne gerekiyorsa yapma sorumluluğu toplum olarak hepimizin temel insanlık görevidir. Bu anlamda göz bebeğimiz masum yavrularımızın maruz kaldığı her türlü kötülüğün, her zaman karşısındayız. Bir çocuğa zarar vermek yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir suçtur. Toplumun vicdanında derin yaralar açar ve asla kabul edilemez. Konuyla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Bakanlık olarak davaya müdahil olup hukuki süreci biz de titizlikle takip edeceğiz. Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişiler en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Bu süreçte olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarına devam edeceğimizi de ayrıca belirtmek isterim."

 


Etiketler: #Narin Güran #Aile ve Sosyal Hizmetler #aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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