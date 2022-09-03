Aileleri IŞİD'e katılan çocuklar ağır psikolojik sorunlar yaşıyor

03 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Araştırma, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Necati Uzun, Ömer Faruk Akça, serbest doktor Ayhan Bilgiç, Ali Kemal Belviranlı, Konya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nden Hurşit Ferahkaya tarafından yapıldı.

Araştıma, ebeveynleri terör suçuna bulaşmış yaş ortalamaları 10.5 ile 14 arasında değişen 31 çocuk ve ergen üzerinde yapıldı. Katılanların yüzde 45.2’sini erkek, yüzde 54.8’ini ise kız çocukları oluşturdu.

YÜZDE 90.3’Ü CEZAEVİNDE KALMIŞ

Çocukların, aileleri IŞİD’e katıldıkları sırada yaşlarının beş ve sekiz yaş arasında olduğu saptandı. Çocukların 13 yaşında Türkiye’ye dönebildikleri, ebeveyni terör suçuna bulaşan çocukların yüzde 80.6’sının evde, yüzde 19.4’ünün kampta kaldığı belirlendi.

Bunun yanında terör örgütüne katılan çocukların yüzde 61’inin en az bir çatışmaya maruz kaldığı, yüzde 38.7’sinin bir çatışmaya şahit olduğu ve yüzde 16.1’inin de yaralandığı araştırma kapsamında ortaya konuldu. Ailesi teröre bulaşan çocukların araştırma kapsamında yüzde 90.3’ünün cezaevinde kaldığı anlaşılırken bu çocukların depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu ve psikolojik sağlamlık testlerinin yüksek çıktığı tespit edildi.

Çeşitli testlerinin uygulandığı araştırmanın sonuçları değerlendirilerek “Ülkemizde bulunan IŞİD mağduru çocuk ve gençlerde değişen şiddetlerde çeşitli psikiyatrik sorunların bulunduğu ortaya konulmuştur. Çeşitli araştırmalarda çocuk ve gençlerin ruhsal sağlıklarına olumsuz etkilerde bulunduğu ileri sürülen bu terör sürecinin Konya ili dışında bulunan ülkemiz çocukları ve gençleri üzerindeki etkileri tam olarak bilinmemektedir” denildi.