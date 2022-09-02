'Savaşçı' ismini kullanmış: Adana'da IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
Adana'da terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Suriye uyruklu F.F.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanığın IŞİD'e katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu belirtildi.
'SAVAŞÇI' İSMİNİ KULLANDI
F.F.K'nin IŞİD üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı, örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttuğu ve ikametinde örgütsel dokümanların ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu F.F.K. suçlamaları kabul etmedi.
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