Ailesi izin vermeyince... 15 yaşındaki çocuk balkondan atladı!
Samsun’da ailesinin dışarı çıkmaması için evin dış kapısını kilitlediği 15 yaşındaki çocuk, evden kaçmak için ikinci kattaki balkondan atlayınca hastanelik oldu.
Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 15 yaşındaki H.I.A.’nın ailesi, çocuklarının yanına gideceği arkadaşlarının kötü alışkanlıkları olabileceğini düşünerek evden gitmesin diye dış kapıyı kilitledi.
Evde ablası ve diğer kardeşleri de bulunan H.I.A., evden kaçmak için ikinci katındaki balkondan aşağı atladı. Yaralanan çocuk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı çocuğun kardeşleri, evden kaçmaması için ailelerinin dış kapıyı kilitlediğini ancak balkondan kaçmak için atlayınca yaralandığını söylediler. H.I.A. ise kıyafetinin düştüğünü, almak için peşinden atladığını iddia etti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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