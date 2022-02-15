Akaryakıt istasyonunda özel düzenekli toprak altı kaçak satışa soruşturma

15 Şubat 2022 Salı, 15:54

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; akaryakıt kaçakçılığı ile topyekün mücadele için ilgili kurumların katılımı ile oluşturulan akaryakıt özel ekibi, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir istasyonun kaçak akaryakıt sattığı bilgisine ulaştı. Ankara'dan Niğde'ye giden ekibe, Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Önce bilgilerin teyidi için istasyon gözlem altında tutuldu.

İstasyonda yapılan satışların otomasyon sistemine yansıtılarak vergilendirilip vergilendirilmediği takip edildi. İstasyondan çıkan araçların sürücüleri durdurularak kontrol edildi, fiş kesilmeksizin satış yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine akaryakıt istasyonunda yapılan incelemede, pompalardan çıkan akaryakıtın otomasyon sistemine geçirilmediği tespit edildi.

TOPRAK ALTINDA KAÇAK TANK

Yapılan araştırmada yazar kasa ve otomasyon sistemine müdahalenin yanı sıra kaçak tank da kullanıldığı düşünüldü. Bunun üzerine istasyonda kazı yapılarak pompa bağlantılarının izi sürüldü. İstasyon planında yer almayan devreler bulunurken, devam ettirilen kazılarda istasyonun yanında bulunan iş yeri sahasının altında istasyon pompaları ile bağlantılı kaçak tank olduğu belirlendi. İş makineleri ile üzeri açılan yaklaşık 120 ton kapasiteli tankın içerisinde 43,6 ton kaçak akaryakıt bulundu. İstasyon mühürlenip, faaliyeti durdurulurken sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.



