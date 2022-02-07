Çeşme sahilini yok edecek kaçak inşaat devam ediyor
Çeşme’nin en güzel kumsal ve deniz kıyılarından birisi olan Altınkum-Beşevler’deki beach-club kaçak inşaatı son hızla devam ediyor. Firma 3 bin metrekare alanı tahrip ederek inşaat için konteynerler getirdi.
Sit alanı olan Altınkum bölgesinde, bir firma Beach-club yapmak için çevre il müdürlüğünden izin aldıklarını söyleyerek denize sıfır üç bin metrekarelik alanda 100’e yakın ağacı kesmişti. İki hafta önce yaşanan olayda, yurttaşlar iş makinalarını engelleyerek ağaç kesimini durdurarak Jandarma ve belediyeye şikâyet ederek, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Firma ise ağaç kesmediklerini iddia etmiş ama çevre sakinleri kesilen ardıç ağaçlarının kumların altına gizlenmiş köklerini fotoğrafla ortaya çıkarmıştı. Kurumların tutanak tutması ve savcılığın soruşturma başlatmasına rağmen, firma deniz kıyısında inşaat yapmak için konteynerler, demirleri ve iş makineleri getirdi. Çevreye verecekleri zararı engellemek isteyen yurttaşlar, İzmir Çevre İl Müdürlüğü yetkililerinin sessiz kalmasına tepki gösterdi.
AĞAÇLAR YOK OLUR
Doğanın yok olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Çeşme Çevre Platformu üyeleri, “Amaçları buraya çok katkı binalar dikerek çevreyi yok etmek. Sit alanına nasıl inşaat yaparlar. Denize sıfır alana makinalarını sokarak, konteynır koydular. Engel olunmazsa ağaçlar ve doğa yok olacak” diyerek Bakanlığın sessiz kalmasına tepki gösterdi.
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