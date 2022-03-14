Akaryakıt sektörü, fiyat artışları ve sektör sorunları için bir araya gelecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 16 Mart Çarşamba günü, sektör temsilcilerini toplantıya çağırdı. Toplantıda yurttaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik çözüm önerilerin konuşulacağı belirtildi.
Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle yurttaşla karşı karşıya kalan akaryakıt sektörü temsilcileri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) çağrısıyla çarşamba günü bir araya gelecek. Toplantıda, artan fiyatlar karşısında yurrttaşların ve akaryakıt bayilerinin nasıl korunacağına ilişkin çözüm aranacağı belirtildi.
Öte yandan, EPDK zorunlu petrol stoku ile ilgili bir de bir duyuru yaptı.
Buna göre, akaryakıt dağıtıcı lisansı sahipleri, tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun 14 Mart-31 Mart 2022 tarihleri arasında yüzde 7, 1 Nisan-12 Nisan 2022 tarihleri arasında ise yüzde 6'sına denk gelen miktarını piyasa faaliyetlerine konu edilebilecek. 13 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülükleri devam edecek.
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