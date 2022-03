İzmir'de akaryakıt zamları 'AKP plakasıyla' protesto edildi

14 Mart 2022 Pazartesi, 15:57

Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı, art arda gelen akaryakıt zamlarını renkli bir eylemle protesto etti. Tabut şeklinde kefenlenen 35 AKP 35 plakalı maket bir otomobil, Konak Meydanı'nda toplanan Saadet Partililer tarafından taşındı.

Partililer, "Rahmetliyi iyi biliriz ama çok yakardı", "ZAMane arabasıydı, hızlı yaşadı genç öldü", "Akaryakıt krizinden öldü, zam içinde yatsın" yazılı dövizlerle yürüdü. Bazı partililere ise "Biz arabaya binecektik, siz sırtımıza bindiniz", "İnsaf edin" yazılı pompa görselinin yer aldığı afişler giydirildi.

Kefen giydirilmiş ve üzerinde "Oto Mezarlığı'na defnedilecektir" yazılı maket otomobil taşıyan partililer, "Merhumu nasıl bilirdiniz" sorusuna ise "Çok yakardı" diye yanıt verdi. Maket otomobil Konak Meydanı boyunca taşınarak akaryakıt zamları protesto edildi.

"HÜKÜMET BAHANE ÜRETEMEZ HALE GELDİ"

Basın açıklamasını ise Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran yaptı. Açıklama şöyle:

"Otomatiğe bağlanan akaryakıt zamları sonrası vatandaş kontak kapatmak zorunda kaldı. Başlarda her zamma bir gerekçe üreten hükümet, artık zamları savunma ihtiyacı dahi duymuyor. Ya da savunacak bahane bile üretemez hale geldiler. 1 Ocak’tan itibaren akaryakıt fiyatlarına toplamda 23 kez zam geldi. Benzinde zam oranı, sadece yılbaşından bu yana yüzde 57, son bir yılda ise yüzde 166 oldu. Motorinde ise zam oranı yılbaşından bu yana yüzde 94, son bir yılda ise yüzde 235'e ulaştı. Bir deponun maliyeti, yalnızca iki ayda yaklaşık 500 lira arttı. Bu rakamları dile getirirken bile insanın dili zorlanıyor, başı dönüyor, havsalası kabul etmiyor. Özellikle son günlerde hükümetin öne sürdüğü yeni günah keçisi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması. 'Savaş çıktı, ondan oldu' diyorlar. Sanki Ukrayna’nın işgalinden önce milli paramızın değeri yerli yerindeydi. Ekonomik dengelerimiz düzgündü. Enflasyon oranları sağlıklıydı ama savaş çıkınca da her şeye zam geldi ve akaryakıta her gün zam dönemi başladı. Yapmayın, etmeyin, yazıktır. İnsanların neyin ne olduğunu anlamadığını varsaymak, milletin zekasını aşağılamak çok yanlış.

"AKARYAKITTA ÖTV KALDIRILMALI"

Akaryakıt ürünlerine gelen zamların nedeni, döviz kurunun yüksek olmasından ve yanlış ekonomi politikalarıyla Türk Lirası'nın döviz kuru karşısında değer kaybetmesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye’deki periyodik fahiş akaryakıt zamları, TL’nin ışık hızıyla yaşadığı değer kaybı ve petrol ürünlerine uygulanan yüksek vergilerin sonucudur. AK Parti sebep, zamlar sonuçtur. Akaryakıt fiyatları döviz kurlarındaki artışla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Artık kuruş ile değil, lira ile zam geliyor. Ve akaryakıttaki bu fiyat artışları, ekonomide yaşanan krizin, çıkmazın ve kötü gidişatın simgesi ve ilanı durumundadır. 2002 yılında 50 TL ile 31 litre benzin alabiliyorduk. 2022'de, bugün ise 50 TL ile sadece 2,4 litre benzin alabiliyoruz. Erdoğan'ın ekonomik başarısının özeti bu. Saadet Partisi olarak, bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Hükümet, akaryakıtta ÖTV’yi tamamen kaldırmalı ve KDV oranını da yüzde 1’e düşürmelidir. Yani fiyat artışlarını vergi indirimleriyle kontrol altına almaya çalışmalıdır. Bunlar, vatandaşın yükünün azaltılması anlamına gelecektir."