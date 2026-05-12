Akbelen’de buluşma... Esra Işık: Anayasa Mahkemesi yasayı iptal edene kadar mücadeleye devam

Milas’daki Akbelen Ormanı çevresindeki acele kamulaştırma için yapılan keşfi protesto ettiği için tutuklanan ve 42 gün sonra serbest kalan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, köyüne döndü.

Yöre halkı, çevreciler Akbelen'in yeni nöbet alanında bir buluşma düzenledi. Şenlik havasında geçen buluşmada “Esra Işık onurumuzdur”, “Direne direne kazanacağız”, “Her Akbelen, her yer direniş” sloganları atıldı.

"BU ÜLKENİN ŞİRKETLERİNDEN DEĞERLİ"

Esra Işık, yaptığı konuşmada mücadeleye devam edeceğini belirterek, “Siz ben yokken burada mücadeleye sarılıp sımsıkı sahip çıktığınız için ben içeride dimdik kalabildim. Siz mücadeleye devam etmemiş olsaydınız benim kolum kanadım kırıldı. Ama ben bu insanlar ile çıktım bu yola. Beni sadece annemi babamı cezalandırmak için değil burada yaşayan herkesi cezalandırmak için aldılar koydular cezaevine. Burada devam ettirdiğiniz mücadele bize bir kazanım getirdi. Açtığımız davalarda ile yürütmeyi durdurma kararı aldık" dedi.

Işık konuşmasına, "Burada aranızda olmaktan gurur duyuyorum, iyi ki varsınız. Şirket bize büyüklük taslarken bu yürütme durdurma kararı aldık. Şimdi Anayasa Mahkemesi’nden de zeytinlerimizin kaderini belirleyecek o kararı bekliyoruz. O torba yasa o şirketlerin yasası kaldırılana kadar iptal edilene kadar biz mücadeleye devam edeceğiz. Biz bu memleketin insanlarının şirketlerden daha kıymetli olduğunu herkese ispatlayacağız. Bu ülkenin şirketlerinden daha değerlidir bu topraklar” ifadeleri ile devam etti.