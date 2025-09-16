Akbelen’de zeytin kıyımının arkasından AKP'li isim çıktı: 'Bu vahşetin altında imzası var'

Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’nda köylülerin gözyaşları içinde direndiği alan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten YK Enerji’nin ruhsat sahasında bulunuyor. Şirket, dün sabah saatlerinde onlarca jandarma eşliğinde ağaçları kepçelerle yerinden söktü.

Kayabaş, çevrecilerin gerçekleri çarptırdığını belirterek, “Zeytinin taşındığını bütün bilim insanları ve üreticiler bilir. Maden yatağından boşalan yerlere zeytini taşıyoruz. Halkımız gelip görebilir. Taşınan ağaçların gelişimini takip edeceğiz. ‘Zeytinler kesiliyor’ diyenler gerçeği çarpıtıyor” dedi.

“BU VAHŞETİN ALTINDA AKP’NİN İMZASI VAR”

CHP Muğla İl Başkanı Av. Zekican Balcı, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada; iktidarın rant uğruna doğayı ve köylüyü yok saydığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

“AKP iktidarı, doğayı ve köylüyü rant uğruna gözden çıkarıyor. Bu vahşetin altında AKP’nin eski adaylarından Muhittin Kayabaş’ın imzası vardır. Ortada basit bir ağaç sökümü değil, iktidarın çıkar düzeninin apaçık bir operasyonu vardır. Halkın iradesi yok sayılmış, jandarma halkın karşısına dikilmiştir. Bu sadece doğa katliamı değil, siyasetin kirli yüzüdür. Zeytin bu ülkenin alın teridir. Zeytin bu milletin ekmeği, bereketi, kültürüdür. Akbelen’de kökünden sökülen sadece 151 ağaç değil; halkın iradesidir, doğanın vicdanıdır, insanlığın onurudur. Bugün Muğla’da sökülen zeytin, yarın Türkiye’nin dört bir yanında sökülecek geleceğimizdir.”

“ZEYTİN KÖKÜNDEN SÖKÜLMEZ”

Balcı, “Kimse bu halka ‘zeytini taşıyoruz, kesmiyoruz’ masalını anlatmasın! Zeytin kökünden sökülmez. Zeytin bu toprakların kutsalıdır, köylünün ekmeğidir, Anadolu’nun vicdanıdır. Para hırsıyla halkın alın terini çiğneyenler bilsin ki: Akbelen teslim olmayacak, zeytin sahipsiz kalmayacak, köylü yalnız bırakılmayacak” diye konuştu.

"NE RANT DÜZENİNE, NE İKTİDARIN ZORBALIĞINA BOYUN EĞECEĞİZ"

“Bu sadece Muğla’nın değil, 86 milyonun meselesidir” diyen Balcı, “Zeytin ağacına sahip çıkmak, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu savaşın en ön saflarında mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne rant düzenine, ne iktidarın zorbalığına boyun eğeceğiz” dedi.