Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akbelen’de zeytin kıyımının arkasından AKP'li isim çıktı: 'Bu vahşetin altında imzası var'

Akbelen’de zeytin kıyımının arkasından AKP'li isim çıktı: 'Bu vahşetin altında imzası var'

16.09.2025 12:42:00
Güncellenme:
Ece İçmez
Takip Et:
Akbelen’de zeytin kıyımının arkasından AKP'li isim çıktı: 'Bu vahşetin altında imzası var'

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda köylülerin tüm direnişine rağmen kepçelerle kökünden sökülen 151 zeytin ağacının arkasında iktidara yakın bir isim çıktı. Zeytin ağaçlarının sökülmesine onay veren ve süreci bizzat sahada denetleyen kişinin, eski AKP milletvekili adayı ve 2019 yerel seçimlerinde Fethiye Belediye Başkan adayı olan ziraat mühendisi Muhittin Kayabaş olduğu ortaya çıktı.

Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’nda köylülerin gözyaşları içinde direndiği alan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten YK Enerji’nin ruhsat sahasında bulunuyor. Şirket, dün sabah saatlerinde onlarca jandarma eşliğinde ağaçları kepçelerle yerinden söktü.

Kayabaş, çevrecilerin gerçekleri çarptırdığını belirterek, “Zeytinin taşındığını bütün bilim insanları ve üreticiler bilir. Maden yatağından boşalan yerlere zeytini taşıyoruz. Halkımız gelip görebilir. Taşınan ağaçların gelişimini takip edeceğiz. ‘Zeytinler kesiliyor’ diyenler gerçeği çarpıtıyor” dedi.

“BU VAHŞETİN ALTINDA AKP’NİN İMZASI VAR” 

CHP Muğla İl Başkanı Av. Zekican Balcı, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada; iktidarın rant uğruna doğayı ve köylüyü yok saydığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

“AKP iktidarı, doğayı ve köylüyü rant uğruna gözden çıkarıyor. Bu vahşetin altında AKP’nin eski adaylarından Muhittin Kayabaş’ın imzası vardır. Ortada basit bir ağaç sökümü değil, iktidarın çıkar düzeninin apaçık bir operasyonu vardır. Halkın iradesi yok sayılmış, jandarma halkın karşısına dikilmiştir. Bu sadece doğa katliamı değil, siyasetin kirli yüzüdür. Zeytin bu ülkenin alın teridir. Zeytin bu milletin ekmeği, bereketi, kültürüdür. Akbelen’de kökünden sökülen sadece 151 ağaç değil; halkın iradesidir, doğanın vicdanıdır, insanlığın onurudur. Bugün Muğla’da sökülen zeytin, yarın Türkiye’nin dört bir yanında sökülecek geleceğimizdir.”

“ZEYTİN KÖKÜNDEN SÖKÜLMEZ”

Balcı, “Kimse bu halka ‘zeytini taşıyoruz, kesmiyoruz’ masalını anlatmasın! Zeytin kökünden sökülmez. Zeytin bu toprakların kutsalıdır, köylünün ekmeğidir, Anadolu’nun vicdanıdır. Para hırsıyla halkın alın terini çiğneyenler bilsin ki: Akbelen teslim olmayacak, zeytin sahipsiz kalmayacak, köylü yalnız bırakılmayacak” diye konuştu.

"NE RANT DÜZENİNE, NE İKTİDARIN ZORBALIĞINA BOYUN EĞECEĞİZ"

“Bu sadece Muğla’nın değil, 86 milyonun meselesidir” diyen Balcı, “Zeytin ağacına sahip çıkmak, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu savaşın en ön saflarında mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne rant düzenine, ne iktidarın zorbalığına boyun eğeceğiz” dedi.

İlgili Konular: #AKP #akbelen #Zeytin

İlgili Haberler

Akbelen mücadelesinin simge ismi Zehra Yıldırım yaşamını yitirdi
Akbelen mücadelesinin simge ismi Zehra Yıldırım yaşamını yitirdi Akbelen ormanının maden sahasına açılmasına karşı verilen mücadelenin sembol isimlerinden 88 yaşındaki Zehra Yıldırım hayatını kaybetti.
Zehra Nine'nin ölümünden 1 gün sonra Akbelen'e sabah baskını: Zeytin kıyımına başlandı, giriş çıkışlar tutuldu!
Zehra Nine'nin ölümünden 1 gün sonra Akbelen'e sabah baskını: Zeytin kıyımına başlandı, giriş çıkışlar tutuldu! 'Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz' isimli X hesabından yapılan çağrıda, "Bu sabahın erken saatinde kamyonlar, kesim ekipleri ve jandarma personeli Akbelen'e gelerek zeytin kıyımına başladı" denildi. CHP'li Mahmut Tanal'dan da bir Akbelen paylaşımı geldi. Son olarak, jandarmanın gözaltılara başladığı öğrenildi.
Akbelen'de zeytin kıyımı: Danıştay'dan acil yürütmeyi durdurma istendi!
Akbelen'de zeytin kıyımı: Danıştay'dan acil yürütmeyi durdurma istendi! Muğla’nın Akbelen Köyü’nde zeytin ağaçlarının sökümüne başlanması üzerine köylüler ve avukatları harekete geçti. Zeytinliklerin taşınmasına imkan tanıyan torba yasayla getirilen düzenlemenin uygulanması için hazırlanan işleme karşı yaklaşık 10 köyden 77 yurttaş adına açılan davada, avukatlar Danıştay’da acil yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu.