Akbelen’de jandarmadan bölge halkına: ‘Yeter sizden çektiğimiz lan’

Akbelen Ormanı’nda direniş 7. gününde sürerken bir jandarmanın ağaçlarını korumak isteyen bölge halkına “Yeter beş gündür sizden çektiğimiz lan” dediği görüntü ortaya çıktı. Görüntüleri gazeteci Hakan Tosun paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 13:39
Akbelen’de jandarmadan bölge halkına: ‘Yeter sizden çektiğimiz lan’
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Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin maden sahası için ağaçların katledilmesini önlemek isteyen köylülerin direnişi 7. gününde sürüyor. 

7 gündür jandarmanın ağır müdahalesine maruz kalan bölge halkına Türkiye’nin dört bir yanından destek gelmeye devam ederken bir jandarmanın ağaç kıyımına karşı çıkanlara “Yeter beş gündür sizden çektiğimiz lan” diye bağırdığı görüntüler paylaşıldı. Görüntüleri gazeteci Hakan Tosun sosyal medya hesabından paylaştı. 


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