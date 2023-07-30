Akbelen’de jandarmadan bölge halkına: ‘Yeter sizden çektiğimiz lan’
Akbelen Ormanı’nda direniş 7. gününde sürerken bir jandarmanın ağaçlarını korumak isteyen bölge halkına “Yeter beş gündür sizden çektiğimiz lan” dediği görüntü ortaya çıktı. Görüntüleri gazeteci Hakan Tosun paylaştı.
Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin maden sahası için ağaçların katledilmesini önlemek isteyen köylülerin direnişi 7. gününde sürüyor.
7 gündür jandarmanın ağır müdahalesine maruz kalan bölge halkına Türkiye’nin dört bir yanından destek gelmeye devam ederken bir jandarmanın ağaç kıyımına karşı çıkanlara “Yeter beş gündür sizden çektiğimiz lan” diye bağırdığı görüntüler paylaşıldı. Görüntüleri gazeteci Hakan Tosun sosyal medya hesabından paylaştı.
Jandarma : Yeter sizden beş gündür çektiğimiz lan!#AkbeleneDokunma pic.twitter.com/YIsXFVVGUP— Hakan Tosun (@HakanTosunn) July 29, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte parti devleti fotoğrafı!
- Cumhur'da ekonomi rahatsızlığı!
- Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor
- Tekel bayisine silahlı saldırı
- Esenyurt'taki cinayetin 'nedeni' belli oldu
- İngiltere'den 'vize kolaylığı' müjdesi!
- Baygın bulundu, kaldırıldığı hastane karantinaya alındı
- Ağustos 'zam' takvimi belli oldu
- Tanal ile jandarma arasında 'fişleme' gerginliği!
- Ali Erbaş'tan itiraf gibi açıklama!