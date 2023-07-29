Akbelen'de jandarmadan sert müdahale: 'Bir kadın kafa travması geçirdi' iddiası

Akbelen Ormanı'ndaki ağaç katliamını durdurmak isteyen bir yaşam savunucusu, jandarmanın itmesiyle kafasını jandarma aracına çarptı. Kadının kafa travması geçirdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:09
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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı’nda maden sahasını genişletmek için başlatılan ağaç katliamına karşı başlayan direniş 6'ncı gününde.

Sabah saatlerinde direniş bölgesini ablukaya alan jandarma ve polis, yaşam savunucularına çok sert müdahalede bulundu.

Müdahale sonrası ağaç katliamını durdurmak isteyen bir yaşam savunucusu ise, jandarmanın itmesiyle kafasını jandarma aracına çarptı.

Kadının kafa travması geçirdiği iddia edilirken, bölgedeki yaşam savunucularının yaşanan olay sonrası tepkileri kameraya yansıdı.

Fotoğraf: Cumhuriyet


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