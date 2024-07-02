Akçay sulak alanı için 2 bin imza toplandı
Yaşam savunucularının kirlilik ve kaçak yapılaşma tehdidi altındaki “Akçay Sulak Alanı”nı korumak için mücadelesi sürüyor.
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, alan için toplanan 2 bine yakın imzayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.
Dernek başkanı Süheyla Doğan, “Sulak alan sınırları içerisinde Edremit Belediyesi tarafından geçerli imar planı olmaksızın usulsüz verilen Enginkent Konut Alanı Projesi inşaat ruhsatları için açtığımız davayı kazandık Kaçak yedi villayı da en kısa sürede yıktıracağız” dedi.
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