Akçay sulak alanı için 2 bin imza toplandı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.07.2024 - 04:00

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, alan için toplanan 2 bine yakın imzayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.

Dernek başkanı Süheyla Doğan, “Sulak alan sınırları içerisinde Edremit Belediyesi tarafından geçerli imar planı olmaksızın usulsüz verilen Enginkent Konut Alanı Projesi inşaat ruhsatları için açtığımız davayı kazandık Kaçak yedi villayı da en kısa sürede yıktıracağız” dedi.